硬撼林襄！性感網紅著同款低胸裝鬥身材　網民投票認為「她」贏了

YouTube擁有70多萬訂閱的台灣網紅「一隻阿圓」以拍攝南韓生活知名度大增，再加上娃娃臉及魔鬼身材擄獲一大班粉絲。而她近日也狂曬辣照，只見她身穿灰色削肩運動內衣，胸前挖洞設計炸出渾圓北半球，讓眾人瞬間噴鼻血，嗨喊「辣到我眼睛都張不開了」。



阿圓在IG曝光性感美照，畫面中她穿著一件灰色「胸前挖洞」運度內衣，秀出唯美深溝，下半身則是搭配同色系緊身瑜珈褲，大露纖細螞蟻腰，其「前凸後翹」完美身材曲線瞬間掀暴動。

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阿圓說道，對於以前不愛運動的她，要她抽時間舒展筋骨根本是要了她的命，不過直到長大後才明白，「不運動才會要命…當然飲食習慣佔據80%」，而她也透露當女生真的很辛苦，「女生維持身材真的好辛苦，尤其各種情況的水腫」。對於當日的穿搭，她好奇問大家，「會不會太辣，我完全不敢這樣出現在健身房啊」。

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底下網友見狀紛紛激動說快被辣到受不了，「辣的不是衣服，是身材」、「我先去止鼻血」、「阿圓太辣了」、「身材好才撐的起來」、「這套真的很健康性感風」、「辣到我眼睛都張不開了」。

據悉，台灣啦啦隊女神林襄在球場上穿過同款運動內衣，當時引來眾人直呼好性感，「太兇了，太兇了」，不過現在卻有人表示與林襄相比，阿圓穿起來更辣。

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