台灣啦啦隊女神林襄身材管理秘訣！火辣身材全靠睡覺時穿這件衣服

台灣中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，不但外貌甜美可愛，更擁有讓人羨慕的火辣身材，社交平台也引來超多粉絲追縱關注。而林襄也常在社交媒體或訪問中分享自己日常的身材管理方式，讓不少女生感歎︰「好身材果然要狠下心！」



林襄球場上賣力應援，吸引到不少粉絲（IG@95_mizuki）

林襄身材管理1：戒手搖飲、戒油炸

林襄好有毅力的戒掉手搖飲料（IG@95_mizuki）

啦啦隊制服都是緊身的露腰上衣和小短裙，林襄為了維持工作時都是最好狀態，對於自己的身材很有要求，除了會限制每餐攝取熱量不超過 500 卡路里外，主食都盡量是低溫烹煮的雞肉，就算是外賣也會盡量選擇健康餐盒，絲毫不給自己鬆懈機會！

除了控制熱量攝取外，林襄還把高糖分的手搖飲料戒掉了，而且每天會喝 2,000ml 以上的水，這樣不僅能養出苖條好身材外，肌膚也會跟著變好！

林襄身材管理2：核心肌群鍛練

林襄的川字肌超讓人羨慕（IG@95_mizuki）

林襄每星期都會到健身室鍛練（IG@95_mizuki）

林襄緊實的川字肌、蜜桃臀，以及沒有絲毫贅肉的腰部都讓不少女生羨慕，她為打造這樣的好體態，會到健身室進行核心肌群的鍛練。在林襄曾分享的運動影片中，她會重點鍛鍊下半身的線條，包括腹部核心肌肉和臀肌。此外，林襄在家也會做橋式瑜伽運動，同樣有鍛鍊下半身線條的效果。

林襄身材管理3：鍛練手臂臂力 維持肌肉緊實度

林襄分享：「開始喜歡上運動這件事」 運動習慣還是要培養的（IG@95_mizuki）

每逢球季，林襄幾乎每天都要進行長時間的啦啦隊的應援表演，所以手臂臂力的訓練不少了！因此，她會定期上空中瑜伽課，在家裡每天都會進行全身式瑜伽、平板撐等鍛練，維持肌肉緊實度，減走手臂贅肉和訓練手臂臂力，這樣更有預防副乳及防止胸部下垂的效果！

林襄身材管理4：睡覺時穿睡眠內衣預防胸部下垂

睡眠內衣（IG@95_mizuki）

林襄豐滿的32E上圍，日常也是要花心思保養的！林襄曾分享自己曾為了舒適度，睡覺是不穿內衣，但那段時間在洗澡時發現胸型有點下垂，讓她趕緊穿回睡眠內衣調整胸型。盡管穿著睡眠內衣睡覺初時會感覺不適和有束縛感，但為了讓胸部線條更美，還是要記得每晚穿著睡眠內衣！