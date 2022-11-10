林襄為2023寫真月曆搏到盡　34秒終極解放性感　網民激讚有誠意

台灣「啦啦隊女神」林襄擁有天使般的臉孔，魔鬼般的身材，讓她人氣高漲，光是IG就破130萬粉絲追隨；怎料，她近日性感「自摸片」外流，還穿著丁字褲、情趣吊帶襪，讓人一看就招架不住。



林襄昨（9）日在社交平台曬出寫真集性感影片，畫面中可見她身穿白色丁字褲，外在搭一件紅色吊帶襪，性感「蜜桃屁股蛋」完全不遮掩大放送，再加上白皙大腿，越看越心癢癢。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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隨後鏡頭往上一帶，林襄可說是誠意滿滿，上身竟著一件小背心，胸前的扣子全打開，只留下幾條微弱的繩子綁著，「胸器」直接亮了出來，南半球也隨之蹦了出來。

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林襄接下來再換上另一件「解放戰袍」，僅穿純白色的胸罩和內褲，妖艷地躺平，微微張嘴擺出誘人姿勢，魅惑眼神一看，立刻將粉絲的心瞬間勾走；最驚人的是，林襄躺著時，胸前太過「豐滿」，根本難以包住，直接溢出來見人！

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林襄短短34秒解放影片，立刻引來粉絲激動大喊，「讓我被妳迷到忍不住想哭著暈倒」、「超性感好誘人」、「口水也流了，血鼻也爆了，太辣了啦」、「太辣了，鼻血流滿地」。

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