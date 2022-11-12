柯佳嬿分享滑板影片掌鏡人引猜測　甜蜜回應：攝影師只有他一位！

柯佳嬿近來迷上玩滑板，經常分享影片，網友猜測掌鏡者是老公謝坤達，雖沒有同框卻默默放閃。



她11日出席ELLE CASINO沉浸式劇場展覽活動，親自回應「藏鏡人」真面目就是謝坤達，笑說：「目前（攝影師）也只有他一位。」

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柯佳嬿並透露，謝坤達也會一起玩滑板，但平常錄影較忙，很難得夫妻才有空可以一起滑。至於誰的技術比較好？她笑說：「我們都沒什麼技術可言，就是當運動。」而展覽上體驗賭博，被問到夫妻是否也會一起玩小遊戲，她想了想卻沒有答案，笑回：「這個問題滿特別的。」表示桌遊都是許多朋友聚會時才會玩。

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