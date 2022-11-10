美白飲食｜大S膚色白3度的3大重點　40+需多吃秋葵補膠質、戒油炸

養顏美容不是只能依賴保養品，用正確的飲食觀念、吃對東西同樣也有助於肌膚狀態、氣色的提升！最好的例子，莫過於大S的豆漿美白秘方～不過除了豆漿是「美白聖品」之外，想要讓膚色白三階還有甚麼飲食重點要注意？



那些日常食材又是隱藏版美顏聖品？台灣大千綜合醫院營養師整理三大美白飲食重點請筆記！

3大美白飲食重點，讓肌膚回復亮白有光澤！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 這些食物讓妳越吃越黑！

美白的根本，除了是讓自己原始膚色更勻稱透亮，最大的重點就是得預防肌膚越曬越黑！營養師便提醒，日常應該避免容易使黑色素增生、沉澱的食物，像是：柑橘類水果、菠菜、生菜、韭菜以及白蘿蔔，同時忌口油炸類、加工食品，從飲食改善，更能讓肌膚狀態更明亮、有彈性。

2. 補充膠原蛋白也很重要

而許多人未注意到的是，在美白功夫中，想要讓膚色視覺看起來白三階且膚質勻亮有氣色，光只注意「膚色變化」可不夠！肌膚會暗沉，最大的原因便來自缺水、缺乏彈性，因此美白飲食第二步，營養師建議可以多補充富含膠原蛋白的：牛奶、雞蛋、魚、肉等高蛋白食物，更有助於提升效果喔！

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3. 除了維他命C這個營養多數人都漏掉

當然了，想要提亮膚色、細緻膚觸，富含維他命C或E的蔬菜水果（例如：番石榴、花椰菜等）補充絕對是基礎功，但想必多數女孩都漏掉了「膠質」的補給！營養師提醒，從食物攝取膠質，可幫助肌膚膠原蛋白補充與柔化膚觸，使肌膚更加滑嫩有光澤，其中植物性膠質的負擔最小、吸收力最高，像是秋葵、蘆薈、海草，甚至淮山、馬鈴薯都是不錯的養顏聖品。

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