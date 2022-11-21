汪小菲失控鬧爆大S徐熙媛全家 陳年舊愛周渝民藍正龍躺著也中槍
撰文：聯合新聞網
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【汪小菲／大S徐熙媛】S媽受訪透露遭前親家張蘭遷怒，汪小菲剛又在微博暴走，隔海質問：「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回来的？你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不讓我們看孩子回北京？不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出来好嗎？尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？ 」十分失控。
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汪小菲接著又留言：「我就想問問思諾思哪兒來的，她老公買的上海房子哪兒來的？你們不招我，我絕對不會馬幣，但是你們把我惹着了！我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲！」
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汪小菲更揚言明天就要來台北把XX帶回北京，底下網友回應「思諾思不就常見的安眠藥嗎？我抽屜裡一堆」、「你確實不是他們，他們多帥多體面」，認為前男友們無辜中槍。
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