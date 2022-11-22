汪小菲被恥笑趕飛台北爭奪床褥　天價曝光震驚網民：是皇室御用款

汪小菲21號被台媒踢爆未履行與大S（徐熙媛）的離婚協議，至今已欠下逾500萬台幣的生活費，他為此暴怒反擊，稱自己一直負責房貸和給大S的生活費，不滿大S再婚卻連床褥都不換，氣罵前妻是窩囊廢，讓不少好奇到底是哪一牌子的床褥讓他如此掛念，有微博網友搜出汪小菲買的床褥，一個就要價22萬人民幣。



汪小菲在控訴文中提到和大S之前住的豪宅都是自己付的首期，現在離婚了還要負擔每月百萬台幣的房貸，最讓他生氣的是床褥也沒換：「別人住就算了，你個窩囊廢換個床褥行嗎？」讓不少人好奇這個床褥到底有多厲害？微博瘋傳他買的床褥是世界頂級品牌，有「世界上最好的床」、「床褥界勞斯萊斯」之稱。

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微博瘋傳的內容中提到，該床褥是瑞典皇室御用品牌，基本款就索價22萬人民幣，最頂級的款式還要價破千萬，引來眾多網友咋舌，「在奪回床褥這個事情上，我是支持汪小菲的哈哈哈哈哈」、「這麼貴的床褥躺上去是能天天夢到發財嗎」、「22萬人民幣的床褥，要我也念念不忘」。

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事實上，張蘭21號在直播中也提到床褥一事，透露當初汪小菲光是床褥就換了十幾個，只為了找到可以讓大S躺得舒服的款式，軟度可以按照大S的脊椎量身訂做，讓腰有被按摩的感覺：「這麼貴的床褥他捨得換嗎？」相當替兒子抱不平。

此前，汪小菲21號透過代表律師發出聲明提出兩點澄清，簽署離婚協議時本身願意支付鉅額生活費，一直到現在都有付足也另外給了很多錢，第二點則表示：「現在存在的爭議就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單，感謝各界關心。」對於汪小菲一連失控的文章，大S也深感抱歉，願就此可以結束紛爭：「我為了小菲及其父母著想，主動提兩方緣份已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。」

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