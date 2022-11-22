大S經紀人揭發汪小菲終極目的「爭的不是孩子」意外洩露離婚內幕

台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲離婚才剛滿1年，卻因汪小菲爆出積欠大S生活費逾500萬台幣、鬧上法院的消息成為導火線，讓汪小菲、張蘭不斷在微博和直播平台上開罵大S一家，而大S在21號晚間也透過代表律師發出聲明稿，希望雙方能好聚好散、停止紛爭，但卻不被汪小菲一家買單。不過就有不少網友相當好奇，為何大S一直隱忍，且只公佈了一份聲明稿，而大S經紀人就在IG上無奈解釋：「10年婚姻真的不是三言兩語能說得清。」



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大S經紀人21號在IG上PO出長文透露，其實大S離婚的這一年來與汪小菲的風波不斷，因此她也被追問為何不替藝人澄清，「真理越辯越明這道理向來不適用於感情，我知道的是，關乎到情份，越辯關係只會越薄。」經紀人嘆道，其實對於大S而言，心中可能總期待汪小菲能將家人的權益擺在自己個人利益之前，而不再利用媒體製造輿論：「可惜我們身處在一個只要敢大聲咆哮，就顯得理直氣壯的世界。」

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經紀人無奈表示，10年婚姻怎會是三言兩語能說得清，「但只要先說先贏，把黑的說成白的，無論真偽就是會有支持聲量。」經紀人更在文中反擊汪小菲，明明上週才含淚感謝大S、具俊曄把家人帶得很好，怎料這週就上演家人爭奪戰，而她也點出汪小菲的目的：「爭的不是孩子，是爭再婚那吞嚥不下的一口氣。」

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經紀人強調，大S、汪小菲當初是在沒有飲酒，且雙方律師的見證下簽署離婚協議書，且協議書上的條件、金額都是在慶幸的狀態下各自簽名用印：「如同婚內外遇一般親自幹出來鐵錚錚的事實。」最後還特別點名汪小菲媽媽張蘭，諷刺對方邊開罵大S一家、邊直播帶貨賣酸辣粉，還邊說要揍記者、撕藝人的嘴，結果直播結束後酸辣粉賣了近一萬箱，可謂司馬昭之心路人皆知。

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