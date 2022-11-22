張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚一年，近日因贍養費問題隔空交火，前奶奶張蘭對於大S昨（21）日發言不滿，今（22）日再度發表聲明，怒轟：「事實上，在婚姻中、離婚協議過程中，她是如何的侮辱、用言語貶損我。」並稱自己一直在心裡隱忍。



張蘭稍早列出10點再度反擊大S，表示對方聲明中提及的「我從未傷害過汪小菲身心」、「對張蘭女士發自內心尊敬」都不是事實，氣喊：「事實上，在婚姻中、離婚協議過程中，她是如何的侮辱、用言語貶損我。」

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她接著表示：「她說離婚是為了小菲和我著想，而主動提出緣分已盡，這想太多了，也是謊話！」張蘭指出大S為了和具俊曄結婚，不顧在大陸的離婚程序還未完成，就急著再婚，怒批：「要裝作純潔聖女，實際上不是那回事。」

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