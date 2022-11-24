汪小菲暗指小S徐熙娣婚內出軌　緋聞對象IG親揭真正關係：笑瘋了

台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小菲21號離婚才剛滿一年，卻因汪小菲爆出積欠大S生活費逾500萬元（台幣）、鬧上台灣法院的消息成為導火線，讓汪小菲、張蘭不斷在微博和直播平台上開罵大S一家，汪小菲尤其在PO文中瘋狂砲轟小S（徐熙娣），不僅指控她長年服用安眠藥物瑞樂時（Stilnox）、提及小S老公Mike婚內出軌一事，甚至還傳出小S與一名叫「唐老師」的舞蹈老師出軌。對此，該名舞蹈老師忍不住發聲表示：「我要笑瘋了！」引來網友熱議。



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汪小菲自21號事件爆發後，就一連三日在微博上失控大罵大S一家，尤其對小S的指控最為血口噴人，其中他提及一名「唐老師」，稱唐老師是小S的擋箭牌，暗指二人出軌，讓大批網友好奇「唐老師」究竟是何人，而其真面目也在陸媒貼出照片後曝光，原來是在台灣演藝圈相當知名的一位舞蹈老師「鈺翔」，吳慷仁在演出《華燈初上》「寶寶」一角時就曾向他學過舞。據了解，小S自2020年起就時常在社交平台貼出與鈺翔一起跳舞的合影，對方還曾上過小S所主持的節目《熙娣想聊》，是小S非常欣賞的舞蹈老師，二人交情非常好。

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消息傳出後，鈺翔就在IG貼出含有他照片的陸媒報導截圖，該報導上方甚至寫著：「其實台媒早就知道了此事，只是台灣的網友比較寬容，所以就放過了小S」，讓鈺翔哭笑不得表示：「我要笑瘋了，這篇報導」，並且不解自己為何會變成唐老師：「我竟然是唐老師，我是翔翔，我姓陳」，而鈺翔朋友也看不下去直言：「這種新聞也寫得出來，一看就是好朋友」、「我要笑爛這什麼新聞，我就問真的有人會相信嗎？」對於荒謬的傳言感到滿滿無奈。

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