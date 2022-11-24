張蘭替汪小菲發超長文反擊大S：結婚10幾年您來北京幾次？

汪小菲和前妻大S恩怨情仇從21日延燒至今，汪小菲母親張蘭於23日晚透過微博發布「10大聲明」回應大S。



文中她代替汪小菲表達意見，並解釋道：「我作為母親，了解孩子的委屈及大度，不得不代表他說出他的苦楚。」

並替兒抱委屈表示，汪小菲為大S來回飛7百多趟：「結婚10幾年您來北京幾次？」不過文末還是說尊重女方，也希望到此為止。

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張蘭在聲明中替汪小菲道歉：「本人先前提出不理性的床墊（床褥）事情，未經考慮，確實不妥。但本人迄今沒回去過，也確實沒想過竟然真的如此料中。」

張蘭表示汪小菲並不知道大S真的還有用那張床墊，並向對方說，結婚是2人的事，離婚也是，「跟旁人其實無關。您請您身旁的人不要再插手我們之間的問題，也請停止繼續攻擊我。我自然也會不再作無謂的回應。」

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張蘭以汪小菲的角度發言指出：「您保證絕不會對本人口出惡言，那麼先前的諸多威脅、惡毒、涉及恐嚇的苛言酷語，我願意相信不是您的本意，或只是在精神狀況有問題時所為。」

但如今大S釋出善意，張蘭認為可以放下過去對方所做的行為：「您是否也該趁此機會，言行一致的將法院強制執行案件撤回？因為我是多付了生活費，並沒有少付錢，只是名目不同。」

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