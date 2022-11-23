汪小菲命「燒毀」床褥慘變廢棄物　S Hotel公開拆解回收過程

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲因不滿贍養費問題遭抹黑，連日來都在微博瘋狂發文，又不滿大S再婚卻連家中床褥都沒有更換。

他昨晚（22日）飛抵台灣，有台媒就拍攝到大S命人將床褥送到汪小菲位於台北的S Hotel。

今日（23日）中午，汪小菲在微博發聲稱「床墊給丫燒了」。傍晚5時許，S Hotel公開回收床褥的畫面。



S Hotel 總經理回應稱，床褥屬於大型垃圾，酒店無法使用，只能請專業的回收廠商幫忙處理銷毀。（影片截圖）

由畫面可見，工作人員先將床褥搬出S Hotel的地下停車場，再由兩名工作人員將床褥現場解體。S Hotel 總經理回應該稱，由於床褥屬於大型垃圾，酒店無法使用，只能請專業的回收廠商幫忙處理銷毀，而本次的回收費用為1.5萬元（新台幣，下周）。

至於事前是否有請示汪小菲，S Hotel 總經理表示，床褥由酒店負責處理，整個銷毀過程會由廠商排程處理。

▼床褥拆解回收過程▼

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此前，汪小菲曾稱「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付着，全是我設計的風格，裝修都是我盯着。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！」。

他昨晚飛抵台灣，兩岸網民都忍不住諷嘲「記得把床褥一起帶回去」。台媒更拍攝到大S命人將床褥搬到S Hotel的停車場入口。

汪小菲今日在微博發文，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好 ​​​」。