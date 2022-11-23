大S突發6點聲明反擊張蘭汪小菲 稱心臟差不能吸毒：有事衝我來！
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
針對前婆婆張蘭抹黑吸毒，大S終於忍無可忍，剛在臉書發出6點聲明。
表示自己和妹妹因為心臟不好，所以根本沒有吸毒的條件。
另外汪小菲提出的明細表也不是她寫的，每個月100多萬（台幣，下同）是作為身心受創的補償。
點圖放大閱讀大S發出的聲明全文：
+8
以下為臉書全文：
1.我和我妹不能吸毒；因為我倆心臟都不好，我妹一周平均工作四天不等，又跟公婆（老爺奶奶）和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。
2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。
【懶人包】一個圖輯看清汪小菲大S贍養費風波來龍去脈（點擊放大瀏覽）：
+17
4.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！
5.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。
6.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。
祝福麻六記生意興隆！
【相關圖輯】張蘭公開震撼語音檔 斥S媽小S害了大S 揭汪小菲身體「已完蛋」（點擊放大瀏覽）：
+28
汪小菲怒奔台北對決大S！航班資訊外流 網民溫提記得帶走張床褥大S經紀人揭發汪小菲終極目的「爭的不是孩子」意外洩露離婚內幕汪小菲爆粗喪鬧大S全家 揭小S濫用藥物、妹夫婚內出軌「好多P」公關技巧｜大S發聲明回應汪小菲 內容8點看出應對方式有多高大S被指婚內出軌具俊曄 張蘭揚言公開偷食鐵證：給汪小菲戴綠帽離婚｜面對汪小菲指控 拆解大S聲明稿策略 3招應對氣上心頭前度
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】