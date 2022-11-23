大S突發6點聲明反擊張蘭汪小菲　稱心臟差不能吸毒：有事衝我來！

針對前婆婆張蘭抹黑吸毒，大S終於忍無可忍，剛在臉書發出6點聲明。



表示自己和妹妹因為心臟不好，所以根本沒有吸毒的條件。

另外汪小菲提出的明細表也不是她寫的，每個月100多萬（台幣，下同）是作為身心受創的補償。

點圖放大閱讀大S發出的聲明全文：

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以下為臉書全文：

1.我和我妹不能吸毒；因為我倆心臟都不好，我妹一周平均工作四天不等，又跟公婆（老爺奶奶）和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。

2.小菲提出的明細表不是我寫的，我也沒拿到4千多萬；但每個月會收到一百萬元台幣，是做為身心受創的補償，最近小菲和我達成二十萬的家裡開銷，他都有積極支付。至於這次的欠款五百萬元是他要給孩子的存款，但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。

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4.小菲和我的婚姻沒經營好，因此我主動退出，毫無怨念。我還是希望他好！

5.維持或斬斷十年婚姻很難，本人沒力氣也懶得出軌。

6.一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。

祝福麻六記生意興隆！

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