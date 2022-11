汪小菲狂鬧逼逼咩意思？原來出自陸劇一句中式英語：no can no BB

汪小菲連日來在微博上發文、直播狂鬧前妻大S及周邊親朋好友,其中他不斷怒罵「逼逼」,讓網友們瘋狂討論這詞的意思,也被挖出該大陸用詞是出自2014年大陸青春網劇《匆匆那年》,由大陸演員楊玏、何泓姍、白敬亭等人主演。



根據「百度」資料顯示,《匆匆那年》第4集中,白敬亭飾演的喬燃對好友說:「You can you up, no can no BB.」是一句「中式英語」,接著角色也用中文「翻譯」:「你行你上啊,不行別逼逼。」而「逼逼」則有「亂噴、亂罵、挑刺、挑人毛病」之意,不過在大陸用語中,算是粗魯的用法,一般都是和很熟的朋友才會說,否則便很不友善,大陸網友認為,汪小菲會狂用這個詞,可見相當生氣。

《匆匆那年》劇是白敬亭戲劇出道作,今年29歲的他這幾年陸續以《開端》、《卿卿日常》等劇成為陸劇新男神,尤其《卿卿日常》近來討論度頗高,沒想到「逼逼」一詞也和他有連結。

