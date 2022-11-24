大S徐熙媛再傳懷孕全因汪小菲一句話　網民認定「躺在家裡養胎」

汪小菲與大S公開離婚滿一年，卻因為汪小菲違反離婚協議，積欠500萬台幣生活費，遭大S向台灣法院聲請強制執行，讓他怒在微博發文狂罵大S一家，其中曾提到大S出不了家門，被網友懷疑：「難道大S懷孕了？」



汪小菲曾發文寫到：「我他媽的想養，你問過你女兒嗎？你女兒出得了家門嗎？非讓我把話說絕了？你別逼逼了行嗎？」，有網友就提出疑問「為什麼出不來家門？」

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此言一出引發其他網友熱烈討論「應該是又懷孕了」、「懷孕了吧，可能躺在家裡養胎」，不過也有粉絲跳出來澄清「她就不愛出門，不愛曬太陽，不愛運動，她從小就這樣啊，年輕時除了拍戲，購物逛街，就是在家躺著，她就是享受躺著不愛運動咋了，犯法了？」。其實之前大S與具俊曄結婚，也曾有過懷孕的傳聞，當時遭到S媽否認。

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