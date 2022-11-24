吳佩慈公開大S不能吸毒證據 靚樣反成網民焦點：出道至今沒變過
撰文：聯合新聞網
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近日大S徐熙媛遭前奶奶張蘭抹黑吸毒，事隔一日大S則親上火線說明，並列出6點聲明，表示自己和妹妹因為心臟不好，所以根本沒有吸毒的條件，更對近日外界疑點作出澄清。對此，大S的好姊妹吳佩慈則出面力撐，直言大S真的不可能吸毒，更心疼揭露其背後原因。
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大S在社交平台發表聲明，強調自己心臟不好不能吸毒，隨後好姊妹吳佩慈則在發文下方留言力挺：「真的是累一點都癲癇發作，怎麼可能吸毒！早年有一次我們上完瑜珈課後去吃飯，她直接在餐廳就癲癇發作，緊急叫救護車送醫。那是第一次，生完孩子後身體更加不好，至今發作無數次。」
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