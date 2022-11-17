許瑋甯為自家內衣品牌博盡性感　上圍卻不及馬甲線搶fo

許瑋甯最近主演的Netflix《她和她的她》廣獲好評，演技備讚達到天花板等級，其實她副業也經營得有聲有色，昨日她為了自創的內衣品牌，罕見地大方展現內在美及好身材，性感模樣驚豔眾人，照片一曝光，短短一小時就累積10萬人按讚。



【圖輯】點圖放大看許瑋甯為內衣品牌拍攝的性感照👇👇👇

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許瑋甯昨日在IG分享一系列內衣照，尺度比以往更大。照片中的許瑋甯穿綠色系內衣褲搭配白色針織外套，傲人上圍呼之欲出。隨後，她又貼出一系列照片，馬甲線更是呼之欲出，讓許多網友都一飽眼福，連藝人朋友都來留言，紛紛讚嘆「好美」、「喜歡」，意外掀起熱烈討論。

【同場加映】金城武原來係肥仔潛力股！盤點7個台星童年照 許瑋甯由細靚到大（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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