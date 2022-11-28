女版羅志祥？比堅尼美女水中狂跳小豬招牌動作爆紅 貼文同樣騎呢
撰文：中天新聞網
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先前1段7秒鐘的影片在網路上瘋傳，只見有位身穿比基尼的妹子在水裡不斷抖動著她的下半身，時不時還濺起水花，搭配上她在貼文處留下的露骨文字，令不少網友紛紛暈船。
有些人看到她的「空幹」動作，也不免想起羅志祥當年在台北辦簽唱會時的空幹畫面，稱她為「女版羅志祥」。
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這段影片是由一位名叫李花fafa的女網紅所PO出，時間是在2019年5月13日，可見她身穿三點式泳裝半身泡在透明水池裡，一隻手扶著水池，另一隻手則是舉起擺在胸前，接著不斷抖動著她的下半身，時不時還濺起水花，而她在貼文處也打上：「禮拜一我要Ｘ死你啊啊啊啊啊！」
不少網友見到這段影片，不免想起羅志祥當年在台北辦簽唱會時的空幹畫面，紛紛跑來留言：「羅志祥是空幹王，那你算是？」、「害我以為片長4小時」、「腰好細~~電動馬達很有力」、「你真的很搞笑很放的開啊，有你這活寶在，每天都很開心吧」。
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