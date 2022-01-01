羅志祥靠2022跨年騷復出洗底？完騷前3次90度鞠躬　網民睇法兩極

【羅志祥／小豬／2022跨年】台灣藝人羅志祥睽違一年半復出，擔任花蓮跨年活動壓軸表演嘉賓，既是元旦第1組也是唯一一組表演。他準備6首歌曲，包括新單曲《TRAP GAME》和經典作品《夠了》、《一支獨秀》、《愛投羅網》、《精舞門》、《鬧翻天》，接連不斷唱跳近半小時，讓現場10萬觀眾也跟著high起來。



羅志祥久違回到舞台，特地比照小巨蛋演唱會製作規格，耗資百萬台幣搭配爆破、煙火及全彩雷射等高規格特效，還製作了充滿氣勢的前導VCR影片，內容設計上也頗有巧思，先回顧幾年來的作品，從現在慢慢回到剛出道時期，代表他此刻最渴望是「歸零重新再出發」，最後字幕打出「2022 reset」，宣告重新開始。

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羅志祥連續唱跳6首歌曲，表演到最後一首《鬧翻天》時，甚至衝下舞台跟觀眾互動，還拿起觀眾的手機一起自拍，讓現場的氣氛更上一層樓。唱完所有歌曲後，他回到舞台上，朝不同方向90度鞠躬3次，但並未多說什麼，留下新年祝福便默默離場。

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羅志祥回歸舞台話題性十足，線上觀看的網友反應兩極，有人狠吐槽「感覺有點跳不動了」、「抱歉真的不行」、「​2022最好笑跨年，沒有之一」，但也有不少人給予正面回饋「老實說這個很成功耶」、「4x了還能這樣跳很猛欸」、「我只能說，真的誠意十足啊」、「根本演唱會了吧」。

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