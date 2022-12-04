網紅滴妹罕露長腿 驟眼睇似11頭身實情卻很矮 網民驚呼好神奇
撰文：聯合新聞網
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滴妹最近帶飲料店員工去墾丁員旅，藍天白雲天氣晴，滴妹短袖短褲輕裝旅行，曬照露出白皙雙腿，直說：「這是什麼神級長腿？」，沒想到哥哥阿滴直接留言「假的 他很矮」，讓網友笑說「哥哥別這樣」、「很壞欸」、「撿到槍欸」，不過滴妹也不甘示弱，反擊「你才矮 你全家都矮」。
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而滴妹日前參加第4屆走鐘獎，以一襲爆乳白禮服登紅毯，當時她表示選擇該件禮服的因是「低調，但該露的都有露」，讓人驚艷。而滴妹雖然不高，不過網友直讚滴妹比例好。
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