網紅滴妹罕露長腿　驟眼睇似11頭身實情卻很矮　網民驚呼好神奇

滴妹最近帶飲料店員工去墾丁員旅，藍天白雲天氣晴，滴妹短袖短褲輕裝旅行，曬照露出白皙雙腿，直說：「這是什麼神級長腿？」，沒想到哥哥阿滴直接留言「假的 他很矮」，讓網友笑說「哥哥別這樣」、「很壞欸」、「撿到槍欸」，不過滴妹也不甘示弱，反擊「你才矮 你全家都矮」。



【圖輯】只有8頭身驟眼睇卻似11頭身！點圖放大看更多滴妹IG美照👇👇👇

+ 21

而滴妹日前參加第4屆走鐘獎，以一襲爆乳白禮服登紅毯，當時她表示選擇該件禮服的因是「低調，但該露的都有露」，讓人驚艷。而滴妹雖然不高，不過網友直讚滴妹比例好。

【圖輯】看似平平無奇一著低胸衫炸出好身材！點圖放大看網紅滴妹走鐘獎性感造型👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

價值沒千萬！大S汪小菲床墊將被燒毀 回收處理費1.5萬元

蔡依林舞蹈老師張勝豐 留書洩遍體鱗傷、生前最後側拍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】