美女網紅天生冇鼻軟骨「一撳徹底凹陷」網民𢲷曬頭：點戴眼鏡？

近年有不少網紅、明星為了維持高人氣，會選擇進廠維修，其中能否有個「高挺的鼻子」更是重中之重。不過，荷蘭卻有一名正妹因為天生就沒有鼻軟骨，因此她只要用手按壓，鼻子就會徹底凹陷，幾乎與臉貼平。她將這段「實測」影片上傳後，也成功吸引網友們的注意。



根據外媒《NDTV》報導，荷蘭網美羅馬娜（Romana Bruintjes）在TikTok上擁有7.6萬名粉絲。羅馬娜因為有著非常動人的歌聲，加上還有精湛的化妝技術，因此深受網友們喜愛。不過日前她卻上傳了一段「奇幻影片」，結果竟在網路上引發熱議。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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羅馬娜在影片開始時先表示，她天生就沒有鼻軟骨，隨後便大力地按壓鼻子，緊接著她原本高挺的鼻子，就這樣如氣球消風一樣，整個凹陷下去，最終幾乎平貼於臉上。儘管這段影片只有短短5秒鐘，但點閱次數卻已經超越2000萬。

影片曝光後，許多網友們紛紛湧入朝聖，並留言笑說，「沒有人可以打斷你的鼻子」、「如果我也這樣，我一定到處找人打架」、「請問這樣妳要怎麼戴眼鏡」？另外，也有人讚美羅馬娜，認為即便沒有鼻軟骨，也無損她的美貌，「妳的鼻子依然很好看」、「但實際上，妳擁有非常完美的鼻子」。

【圖輯】點圖放大看天生沒鼻骨的美女網紅羅馬娜的IG靚相👇👇👇

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