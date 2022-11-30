繼瑜伽褲後台灣吹另一歪風　網紅挑戰「乳首散步」故意凸點坐捷運

指揮中心在28日宣布，12月1日起開放室外免戴口罩，然而在YouTube上早已有一群人開始「另類無罩」，也就是不穿胸罩散步。



近日就有一位台灣人「嫚嫚」上傳在高雄捷運的無罩散步影片，引來破45萬次點閱。

引入日本「乳首散步」風潮 故意製造「凸點」效果再到公眾地方流連（點擊放大瀏覽）：

+ 7

台灣即將邁入室外不用戴口罩的「無罩生活」，而YouTube卻早已掀起新的「無罩潮流」！日前日本許多網美開始流行拍不穿內衣上街的散步影片，激凸的2點引來許多目光，這樣的無罩散步（ノーブラ散歩，又稱為「乳首散步」）風潮也吹來台灣。

一名台灣YouTuber「嫚嫚」在頻道自我介紹，表示自己是台灣人，並會在世界各地無罩散步，她在11月11日時上傳首部於高雄捷運的無罩散步初體驗，引來破45萬人點閱。

【相關圖輯】瑜伽褲已out？日本寫真女神咁樣去健身 超犯規衣着狂吸過萬Like（點擊放大瀏覽）：

+ 15

影片中她穿著白色小背心及激短黑裙，胸前也因無罩的關係讓2點激凸一覽無遺，成為全車廂焦點，她就這樣搭乘至美麗島站，在人來人往的地方出沒，並時不時向鏡頭放電。

許多網友留言，表示「這麼優質又健康的頻道，一定要追蹤按讚分享，開啟鈴鐺」、「在ptt看到，馬上過來朝聖，拍得非常棒，支持創作人!!! 加油!!」、「支持自然優質頻道！」、「好人一生平安，人美心更美」、「我開始不騎摩托車了支持大眾運輸」。

延伸閱讀：

路見黑絲襪逆天長腿外送員等紅燈 同業曝真實身分眾人驚呆

正妹交警騎重機超帥！「1111生日」網暴動求IG 本尊身分曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】