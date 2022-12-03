大馬美女作家轉戰網紅圈　憑大膽行為狂吸粉　直接海灘表演脫衣秀

知名馬來西亞YouTuber楊寶貝（楊虹玲），因曾撰寫小說而爆紅，之後才轉戰網紅圈。



向來以甜美臉蛋、緊緻身材示人的楊寶貝，早前遭到網友質疑身材發胖，不過她事後也公開自己是因「子宮生血瘤」致胖，讓不少粉絲湧入關心。

平時喜愛在社群平台分享生活的楊寶貝，更曬出泡在水中的比堅尼照，甚至還將上半身比堅尼解下，讓眾多網友大噴鼻血。

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楊寶貝早前在臉書上傳了2張在夕陽下泡在海裡的美照，只見她身穿白色比堅尼、長髮微濕，除了面對鏡頭微笑放電，另一張則是轉身將上半身比堅尼解下、拿在手中，大方露出白皙美背，相當火辣。

另外，楊寶貝還在留言區分享了短短6秒的比堅尼影片，並強調「背景和胸都是真的」，上圍豐滿的好身材在唯美夕陽下展露無遺。

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PO文一出，讓廣大網友驚呼連連：「可以轉過來嗎」、「漂亮姐姐」、「想看正面」、「轉身，太陽在後面要下山了」、「如果可以和妳一起就好了」、「拍照的那個有眼福！」。

不過，楊寶貝在文字部分卻「圖文不符」地寫下「失去過一切的人，自然就懂得珍惜自己所擁有的一切」，讓人好奇她是否在意有所指著近期的心境。

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