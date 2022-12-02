日本男星渡邊徹「腸胃炎8日突變敗血症」不敵病魔離世 享壽61歲
撰文：聯合新聞網
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【渡邊徹】日本男星渡邊徹驚傳敗血症過世，經紀公司發出訃聞，證實他在11月28號不敵病魔，享壽61歲。他11月20號因為發燒、肚子痛等症狀送醫，原本診斷出是細菌性腸胃炎，但症狀逐日惡化，短短8天撒手人寰。
渡邊徹曾演出過《向太陽怒吼》及多部大河劇，因為食量大，曾以大胃王形象廣為人知，但這樣的飲食習慣讓他在30歲就得了糖尿病。而他的另一半是歌手榊原郁惠，夫妻倆在東洋演藝圈中是神仙眷侶。渡邊徹在10月演出舞台劇《愛妻家》時還不忘在記者會上感謝老婆。
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渡邊徹的家人面對他驟逝的消息哀痛逾恆，預計後天為他舉行葬禮，現在榊原郁惠和大兒子渡邊裕太都已經在忙著打理渡邊徹的後事。
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