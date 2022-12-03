張蘭怒揭大S豪宅「電費每月達3萬台幣」原因：細節見證人品啊！
撰文：聯合新聞網
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汪小菲微博炮轟前妻大S，當中「電費」、「床褥」成話題，汪小菲媽媽張蘭連日來砲火猛烈，直播賣貨不時批評大S全家，近日直播時再提大S家電費一事，直轟因為徐家人都把店接到大S家，才導致電費高漲，又通通算到汪小菲頭上。
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張蘭直說：「電表都接一塊了，你說那電錢真的邪了門了，都算到什麼份上了？細節見證咱們的錢，細節見證人品啊。」甚至還「畫圖解說」，不過不少網友對此說法直呼「太扯」，更對張蘭連日來直播還會帶上家事之爭感到傻眼，表示「賣麻辣粉賣到瘋魔了嗎？」、「有完沒完他們一家？」、「太過了」，網友建議有事訴諸法律，還有人笑說：「法院看到這案件可能都想翻白眼。」
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