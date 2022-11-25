張蘭由洗頭妹到身家達25億　親弟被強盜斬死　經歷連大S也佩服

汪小菲因為被大S（徐熙媛）告上法院追討500萬元台幣生活費，從11月21日起開始瘋狂發文暴走，媽媽張蘭隨後加入戰局，三方隔空互動掀起高度關注，張蘭過往從洗頭小妹發展成商場女強人的經歷，以及弟弟遭盜賊亂刀砍死的往事也再次被挖出。



張蘭年輕時曾當過洗頭妹、洗碗妹，最苦的時候一天打4份工，1991年拿着約55萬元台幣的積蓄開了川菜館，事業經營得有聲有色，2009年巔峰時期身價一度達25億人民幣，只是風光得同時也遭劫匪盯上，強盜集團趁她飛往法國期間找上她掌管公司財務的弟弟，結果弟弟遭亂刀砍殺16刀枉死，她聽到消息趕回國，迎接她的是弟弟已冰冷的遺體。

此後張蘭將川菜館轉手，專心追查殺害弟弟命案，半年才成功抓到真凶，她也才另起爐灶創立「俏江南」，這些生命經歷養成她的過人韌性，大S也曾對此表示佩服，讚言：「她是位能屈能伸的女人！」可惜兩人無緣再當婆媳，如今更為離婚後的贍養費等問題鬧得滿城風雨，看了令人不勝唏噓。

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