張蘭汪小菲口水戰邁入第5日　直播帶貨賣床褥暗串大S：買不起嗎？

汪小菲因為被大S（徐熙媛）告上台灣法院追討500萬台幣生活費，從21號起開始瘋狂發文暴走，媽媽張蘭隨後也加入戰局，連日來直播帶貨兼謾罵，至今（25號）已經邁入第5天。張蘭繼先前帶貨賣「綠茶滷蛋配軟飯」套餐後，昨晚又在眾人起鬨下，真的直播賣床褥：「都50多歲了還不弄一好床墊嗎？別睡別人的啊！」言論被指嘲諷意味濃厚。



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張蘭近年經常開直播帶貨，近期與前媳婦大S頻鬧爭議，昨晚也提及床褥事件，「扔到他（汪小菲）的酒店門口了，多羞辱啊」、「真的不能這麼羞辱別人」，面對眾多網友起鬨喊想買床褥，她昨也直接賣出人民幣1299元的床褥，眾人直接將床褥扛到房間內擺設、試躺，她親自試坐：「挺舒服的！人哪，睡眠太重要了，得有一個好床墊。」

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「昨天你們要滷蛋、要綠茶，瞬間我就給你們弄來了，當天就弄來了，這個床墊你們從昨天要，今天我也到了，辦法總比困難多。」賣貨期間，張蘭疑似話中帶話，頻頻暗串：「軟飯、綠茶、滷蛋，一會床墊到了，坐床墊上吃！這個是自熱的！不用電！」

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張蘭更提到：「各吃各的飯、各佔各的窩」、「都50多歲了還不弄一好床墊嗎？別睡別人的啊！這麼便宜還買不起嗎？」、「但是給你找著2000多（人民幣）都買不起嗎？別讓我看不起你啊！這價格，您在睡別人的真讓我看不起你了啊！」

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一連串言論再度引發陸網熱議，有網友笑虧「這大姊太拚了」、「別人朝她扔泥巴、她用泥巴蓋大樓」、「65歲的老阿姨真的很拚」、「執行力太強了」，也有人批評「想錢想瘋了吧，這也太難看了」，意外掀起正反兩面說法熱議。

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