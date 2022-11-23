張蘭公開震撼語音檔 斥S媽小S害了大S 揭汪小菲身體「已完蛋」
撰文：ETtoday
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汪小菲隔空跟前妻大S一家人開戰，就連雙方媽媽都被牽連其中，S媽21日自揭一早就被汪小菲媽媽張蘭罵了半小時，氣到血壓都飆高。
不過，張蘭並未就此收手，22日在直播中直接公開這些語音內容，再度引起網友熱烈議論。
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張蘭在語音中罵道：「你看你小丑一樣地在那表演，我都不說了。」
她還直指S一家天天在演戲，放話要戳穿事情的真相：「你說是跟汪小菲分手才跟這個大光頭聯繫的嗎？」
對她來說，更認為是S媽跟小S害了大S：「小S在利用大S，你們完全沒拿她當人，你們就拿她當工具。」
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張蘭也心痛自己的兒子，爆料是因為汪小菲攔著，所以才沒把真相戳穿，「他總是給大S留希望」。她不悅表示，從結婚那天就看出S家在利用汪小菲：「榨乾了你們一腳踢出來。」她心痛指出，自己都已經65歲了還天天賣貨掙錢，現在真的不想忍了：「我兒子身體都完蛋了你知道嗎？」
S媽21日向媒體透露，一早就收到張蘭的語音訊息，整整被對方罵了半小時，氣得血壓都飆高，無奈表示「我罵不過她，她這麼會罵人」。但儘管如此，她還是希望大S和汪小菲能好聚好散，而不是像現在這樣的情況，對於汪小菲放話來台一事，她也認為來探視是應該的，「但如果要吵架的話，就不必了」。
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