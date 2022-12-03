大S難忍張蘭抹黑　IG公開2億台幣銀行帳目　證實汪小菲冇份買樓

張蘭連日來不停在直播中攻擊大S一家人，從大S、小S到徐家大姊、S媽無一倖免。大S忍無可忍，今天出示銀行往來帳目明細，證實「兩套房皆為本人貸款購置」，當中數字高達兩億多元台幣。



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大S寫下：「兩套房皆為本人貸款購置，愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭買酸辣粉的被兒坑。」她沒有具體寫下姓名，但言下之意就是從未靠汪小菲付房貸，懷疑張蘭是被兒子的單方面說法蒙在鼓裡。

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