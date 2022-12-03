具俊曄遭陸網出征忍無可忍！IG曬多張舊相為大S澄清婚內出軌傳聞

具俊曄連日來遭大陸網民和張蘭母子影射和大S早就搭上線，具俊曄難忍外界污衊愛妻，2號一連製作多張對比照片，證明有心人士口中的「徐家大姊」，只是酷龍的資深粉絲，兩個人的長相根本不一樣。



張蘭和汪小菲質疑，大S早在2018年就和具俊曄舊情重燃，對岸網友更繪聲繪影是「徐家大姊」牽的線。好事網友想在具俊曄的IG尋找蛛絲馬跡，卻一一遭他反駁澄清。如今他更主動出示資深粉絲的照片，證明該粉絲和徐家大姊根本是不同人。

【圖輯】被汪小菲張蘭暗指2018與大S舊情復熾！具俊曄IG曬出舊照澄清事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

具俊曄原本不想介入這場口水戰，無奈一直被有心人士造謠，忍無可忍之下發文自清，也捍衛愛妻清白。他特別用中文寫下「怎麼可能是同一個人？」，要網友自己看清楚，同時用韓文向該名粉絲道歉，若不是非不得已不會這樣公開她的照片。

【相關圖輯】相隔20年再續情緣！點圖放大看「大S具俊曄結緣經過」👇👇👇

+ 11

大S第一時間轉發具俊曄的IG文章，直接寫明「好幸運我和oppa身邊的朋友都是耳聰目明文明人」。她至今堅持口不出惡言，僅靠著一句話就展現了和具俊曄互挺互信，話外之意就讓外界自行聯想。

【同場加映】大S具俊曄復合閃婚再續前緣 盤點六對娛圈舊情人變夫妻的例子（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

網傳阿妹「瘦了真敢穿」照片 挨轟：根本不是同一個人

蔡依林舞蹈老師張勝豐 留書洩遍體鱗傷、生前最後側拍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】