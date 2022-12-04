大S涉有重婚之嫌？張蘭續為兒子護航　爆汪小菲大S北京還沒辦離婚

汪小菲和大S再度開撕，汪小菲媽媽張蘭自然也要加入戰局。



對於前新抱出示的借據和匯款明細，張蘭怒轟大S心機重，更表示當初大S和汪小菲在中國民政局領的證，至今還沒有去民政局辦理離婚，指控大S和具俊曄有涉及重婚的嫌疑。她也為兒子喊冤，說汪小菲不是媽寶男，外界對他的評價不公，事實上汪小菲是善良有智慧的男孩。

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有陸網民整理出張蘭的回應，張蘭說「第一，汪小菲是中國公民，第二，他們結婚是在北京民政局，現在還沒有去民政局取消這個婚姻，再次結婚應該是屬於重婚，在我們中國法律下啊，所以我們要組織中國的專家律師團，以前呢，都是彎彎（台灣）的，我們中國律師沒有請一個嗯，這個是大錯特錯的，因為此事，很多人都覺得你應該放手了，其實小菲我早就放手了，你們對他的評價太不公了，他不是一個媽寶男，他非常的善良有智慧，他是非常有社會責任，家庭責任的，怎麼說呢，700多次往返，隔離10次，然後一家人來北京待不到3天。」

有網友質疑「如果他們在大陸真的沒離婚，那張三（張穎穎）和汪小菲住在一起又算甚麼」，也有網友表示「S和光頭（具俊曄）的婚姻中國大陸承認嗎？不承認也不算重婚吧」，有疑似律師的網民提出專業見解：「法律有屬地邊界，除非大S不來大陸，或者台灣有一天被收復了，不來也麻煩。目測，接下來會有一波協商談判，說不定汪小菲今後真的不用再交電費了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】