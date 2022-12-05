張蘭突公開「汪小菲寫給大S的情書」讀到哽咽煞停：會不小心落淚

大S（徐熙媛）和前夫汪小菲的戰火還未止息，雖然雙方日前都曬出聲明，但近日再度掀起戰火。而加入兒子戰局的汪小菲媽媽張蘭，連日在直播中抨擊S一家人，心疼兒子過於善良又縱容前妻，還在直播時念出汪小菲當年寫給大S的情書，只不過唸到一個段落就喊卡，因為張蘭稱自己如果再唸下去會不小心落淚。



【圖輯】張蘭讀到哽咽煞停：「會不小心落淚！」點圖放大逐格睇「汪小菲寫給大S的情書」👇👇👇

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近日張蘭日在直播間唸起汪小菲自傳《生於1981》裡的內容，其中一段是汪小菲將和大S結識的過程寫下，浪漫表示，「我知道實際我們才見過四次，可有時候人和人之間的那種親切、那種契合、那種相處，當時我們誰也沒有沒說，但是彼此心照不宣，我們都意識到我們已經開始戀愛了。已經開始戀愛了啊。」

唸完這段，張蘭即刻煞停沒有繼續唸，因為她說，若再繼續唸下去的話，可能會不小心掉眼淚。此外，她還強調汪小菲的個性「溫文儒雅」，不是很願意說話，發生甚麼事也都自己扛，如今他和大S的戰火再次掀起，身為母親的她很心疼，看起來很為兒子操心。

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