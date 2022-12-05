張穎穎傳因妒忌大S擁「破億豪宅」爆粗對張蘭宣戰！汪小菲急澄清

汪小菲和前妻大S為了4億（台幣）豪宅雙方開戰，張穎穎也沒閒著，陸網流出疑似張穎穎和友人的對話截圖，張穎穎不但痛罵張蘭噁心，還不滿表示：「人家上億的房子我呢？十八線小城市房子。」埋怨汪小菲對她和大S是差別待遇。



【圖輯】點圖放大看「陸網瘋傳張穎穎3張微信對話截圖」及她於微博澄清的帖文👇👇👇

在流出的對話截圖中，張穎穎對友人抱怨：「還有他那個死m（張蘭），噁心死我了，她是什麼東西，我不怕曝光，隨便吧，得罪我沒有好下場，把他們全都抖出來。」接著她又說：「真特麼噁心，一家子人，我撈著啥了，圖啥啊我，人家上億房子我呢？十八線小城市房子，操他媽X！」貌似不爽汪小菲只給她不值錢的小城市房產。

【圖輯】點圖放大重溫汪小菲疑似偷食的照片👇👇👇

+ 11

網友看了對話截圖感嘆「汪小菲，有人真心愛過你嗎？」，也有人留言說「人家生了兩孩子，還能借錢幾千萬，您呢？」而張穎穎稍晚在微博發文澄清，稱：「本人從未在本人的朋友圈發佈有關『我也要買買買』的言論，同時也從未與他人就『房屋』的話題進行對話，有關人員散佈的朋友圈內容及聊天記錄皆為捏造事實，惡意P圖誹謗，蓄意挑起網路事端。本人將保留追究相關人員的法律責任。」

【相關圖輯】汪小菲被直擊與小14歲女星十指緊扣 大陸狗仔隊：你就承認吧（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

汪小菲也親自護愛，在底下留言：「對於這幾個長期惡意誹謗、捏造事實的人，一定要追究他們的法律責任！」

【相關圖輯】汪小菲扶正張穎穎！大S 17年前分析狐狸精特徵 網民：根本神預言（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

網傳阿妹「瘦了真敢穿」照片 挨轟：根本不是同一個人

蔡依林舞蹈老師張勝豐 留書洩遍體鱗傷、生前最後側拍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】