《First Love初戀》掀起煲日劇潮　網民點名1部90年代日劇最經典

【First Love初戀】日劇《First Love初戀》由佐藤健和滿島光主演，靈感源自日本歌手宇多田光1999發行的經典歌曲〈First Love〉，該劇在Netflix推出後，短短3天就累積多達722萬觀看數，一位網友更評價該劇的畫面、配樂、細節都非常講究，有90年代日劇的味道。



【圖輯】點圖放大看更多Netflix日劇《First Love初戀》劇照👇👇👇

+ 27

一位劇迷在PTT發文推薦日劇《First Love初戀》，他坦言近來日劇越看越少了，就如女主角滿島光受訪時曾說，「現在的劇本很多都是為了創作而創作，簡單來講就是速食劇本、內容空泛、運鏡差、劇情不順、演員表現……」，可是當他看完《First Love初戀》，彷彿重回日劇當道的90年代：「這個運鏡！這個音樂！這個埋梗！滿滿的精細、滿滿的風味，這就是90年代的日劇的樣子。」

【相關圖輯】First Love初戀︱滿島光爆發神級演技 上位前影過大量性感寫真（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

許多網友也懷念起90年代的日劇風潮，「90年代的日劇雖然狗血，但還是經典」、「好好的講故事，現在日劇都公式化」、「90年代的鏡頭語言比較強，加上音樂一下，就雞皮疙瘩起來」、「這部真的有早期日劇的感覺，回憶都回來了」、「《First Love初戀》很好看，但是〈First Love〉音樂一下，我腦中浮現的還是龍澤秀明坐在櫻花樹下的那一幕」。

【相關圖輯】盤點17部熱門日劇 阿部寬《因為我們忘記一切》Disney+獨家上架（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 56

更有不少人提及由木村拓哉與山口智子主演的日劇《悠長假期》才是不敗經典，「心中日劇第一還是《悠長假期》，目前為止無其他劇可超越」、「《悠長假期》那種劇本，有人生經歷的人才會體會強大」、「《悠長假期》很棒耶…之前又看一遍」、「《悠長假期》至今百看不厭！」、「以前看過的日劇覺得厲害的橋段，好多都從《悠長假期》都可以看得到」。

【相關圖輯】木村拓哉神還原《悠長假期》掉波經典場面：當年只係拍咗３次（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

台灣人吃火鍋「1習慣」讓她超震驚 日本人妻：以為是垃圾

議員「田慎節」爆乳洗車謝票影片瘋傳！網找到本尊在這

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】