盤點17部熱門日劇　阿部寬《因為我們忘記一切》Disney+獨家上架

2022秋季日劇正在熱播中，加上串流平台推出自製劇上線，選擇也變多了，其中香港觀眾熟悉的男神阿部寬首度加入串流戲劇戰場，演出Disney+獨播劇《因為我們忘記一切》，讓追劇觀眾徹底忙翻。秋季日劇在日本掀起收視回溫、年輕觀眾回流的可觀現象，台媒《ETtoday星光雲》根據秋季日劇7大特色，列出17部必看熱門日劇片單推薦，帶大家一起跟上追劇軌道。



【圖輯】點圖放大看2022年17部日劇推薦👇👇👇

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熱門日劇類型一：青春熱血還瘋偶像

1.《ATOM之童》

日劇劇名：《ATOM之童》

日劇主演：山崎賢人、松下洸平、岸井雪乃

日本開播時間：10月16日



秋季日劇除了常見的話題愛情劇，另一大特色是年輕演員扛收視的時代來臨。一向被視為收視貢獻主力的「日曜劇場」，代表劇集《半澤直樹》寫下收視神話，多年來選擇中生代演員擔任主角。

日曜劇場的秋季新作《ATOM之童》和Disney+合作，選角找來28歲男星山崎賢人，以電玩遊戲為故事舞台，劇情描述一個消失已久的天才遊戲設計師「安積那由他」，為了挽救瀕臨倒閉的老字號玩具公司，決定開發遊戲對抗大公司併吞。山崎賢人出道以來零負評的經歷，深獲年輕觀眾支持，也為招牌黃金檔注入新血。《ATOM之童》大反派因香川照之受醜聞影響退出，劇組臨時找來小田切讓代演，也讓日曜劇場反派形象有了全新的樣貌，《ATOM之童》被日媒封為秋季日劇勝利組，透過Disney+在全世界上線，曝光度和討論度大增。

2.《五個相撲的少年》（Disney+獨家播出）

日劇劇名：《五個相撲的少年》

日劇主演：葉山獎之、伊原六花

日本開播時間：10月26日



日劇時常翻拍名作，Disney+獨播劇集《五個相撲的少年》，是1992年本木雅弘同名電影，時隔30年的續集故事，電影版導演周防正行，為續集日劇版擔任總導演，鹿目慶子將《五個相撲的少年》電影劇情重新改編。

葉山獎之在《五個相撲的少年》之扮演沈迷電玩遊戲的大學生「森山亮太」，為了畢業加入面臨廢社危機的相撲社，和相撲社唯一女成員「大庭穗香」時常意見相左，但為了爭取參加相撲比賽，兩人努力招募更多社員，結果加入曾是繭居族的遊戲玩家「加藤俊」、本來是跳芭蕾的「野口廉」、熱愛健身的肌肉男「伊藤悠真」，屬於體育熱血系劇集。

3.《First Penguin!》

日劇劇名：《First Penguin!》

日劇主演：奈緒、堤真一

日本開播時間：10月5日



曾在《不良少年與白手杖女孩》扮演女主角姊姊的女星奈緒，首度在黃金時段「木10」擔任女主角，扛收視備受考驗。《First Penguin!》是寫過無數夯劇《仁醫》、《繼母與女兒的藍調》等名編劇森下佳子的新作，且改編自真人真事，奈緒扮演單親媽媽「岩崎和佳」，在一位漁夫的請託下，讓魚貨透過鮮魚箱直送的行銷方式，幫助漁夫收入由虧轉盈，過程史無前例，因此女主角的行動被稱為「First Penguin（企鵝先鋒）」。

熱門日劇類型二：推理不敗

4.《Gannibal》

日劇劇名：《Gannibal》

日劇主演： 柳樂優彌

日本開播時間：12月28日即將播出



《Gannibal》Disney+首部由日本團隊製作並線上獨播的日劇，改編自二宮正明的高人氣同名連載漫畫作品，這部秋冬日劇由甫獲奧斯卡國際影片獎的《Drive My Car》總製片山本晃久、編劇之一的大江崇允所組的團隊製作，還沒上架就先引發劇迷熱烈討論。

劇情故事的發生在虛構的供花村，剛經歷一段慘痛變故的警官阿川大悟（柳樂優彌 飾）抵達這座寂靜的小鎮，瀕臨家庭破裂的他，不僅要修復家庭關係，更要想盡辦法維持專業，守護村莊的法律和秩序。

5.《金田一少年之事件簿》

日劇劇名：《金田一少年之事件簿》

日劇主演：道枝駿佑、上白石萌歌

日本開播時間：4月24日



《金田一少年之事件簿》是翻拍經典推理漫畫《金田一少年之事件簿》的日劇，也是睽違8年、第5度將漫畫內容電視劇化，雖然這部是夏季開播的日劇，但新世代的驚悚風格話題十足，讓這部日劇的風潮持續延燒到秋季。

《金田一少年之事件簿》圍繞著經典的漫畫劇情，描述擁有高智商的高中生私人偵探金田一一屢屢成功破案。道枝駿佑飾演天才高中生金田一一，用邏輯推理能力讓眾人折服，解決其他偵探無法偵破的案件。

6.《ELPIS—希望、或是災難—》

日劇劇名：《ELPIS—希望、或是災難—》

日劇主演：長澤雅美、真榮田鄉敦、鈴木亮平

日本開播時間：10月24日



《ELPIS—希望、或是災難—》是籌備將近6年終於播出的電視劇。《ELPIS—希望、或是災難—》以冤罪翻案為主題，劇情描述因醜聞被調到冷門時段的美女主播「淺川惠那」，為了要報導一樁冤罪事件，挺身而出挖掘真相，然而卻逐漸發現，幕後黑手和國家公權力有關。

《ELPIS—希望、或是災難—》由長澤雅美飾演失志女主播，在職場忍受打壓仍不放棄報導事實，大展精湛演技，同時冤罪事件也有追查真兇的故事線，為劇集增添懸疑色彩。

熱門日劇類型三：情色大尺度PK催淚純愛

7.《戀與槍彈》（Disney+獨家播出）

日劇劇名：《戀與槍彈》

日劇主演：古川雄大、馬場富美加

日本開播時間：10月27日



黃金時段的日劇大多以推理懸疑、職場類型劇為主，深夜劇針對年輕觀眾胃口，除了類型更多元新潮，愛情劇也挑戰大尺度場面，起初深夜劇僅吸引夜貓族觀眾，隨著串流平台上線，海內外逐漸累積一大票收視鐵粉。

Disney+也引進多部高評價、觀眾好評推薦的深夜劇，《戀與槍彈》改編自箕野希望的同名漫畫，描述勇敢的20歲女大生「百合」，某次危急中被櫻夜組少當家「櫻夜才臣」出手相救，儘管對方出身黑道卻忘不了，迸出愛火。

《戀與槍彈》劇中男女主角年齡相差15歲，每次相見都抱著可能是最後一面的不安，開始向對方渴求片刻的歡愛，女主角馬場富美加擁有超好的身材，除了激情吻戲多到數不清，還有大裸背任古川雄大狂吻的破尺度畫面，索求式台詞「還要更多」，還有男主角誓言「我會永遠愛妳」，低聲輕喊「來找百合身體的敏感部位」，《戀與槍彈》劇中的18禁情話更叫人血脈賁張。

8.《silent》

日劇劇名：《silent》

日劇主演：川口春奈、目黑蓮

日本開播時間：10月6日



《silent》由川口春奈搭擋「Snow Man」目黑蓮，劇情描述一對高中情侶因故分手，8年後重逢，卻發現前男友已經完全失去聽力。《silent》是29歲的新人編劇生方美久執筆，劇情大走催淚純愛風格，卻用嶄新的敘事方式，細膩述說男女主角久別重逢的心理變化，以及愛情、友情和親情，令人忍不住為台詞觸動淚流。

《silent》擄獲年輕觀眾高度支持推薦，多次衝上世界twitter流行趨勢第一，網路播放量單集創下7日內688萬，刷新日本串流平台新高紀錄。

熱門日劇類型四：深夜療癒靠大叔

9.《因為我們忘記一切》（Disney+獨家播出）

日劇劇名：《因為我們忘記一切》

日劇主演：阿部寬

日本開播時間：9月14日



阿部寬的人氣高到跨海赴台接代言，同時也是日本影視圈的男神級演員，主演無數代表作的他，第一次接拍網路劇，就是Disney+自製獨家劇集《因為我們忘記一切》。

《因為我們忘記一切》改編自Moegara同名散文，阿部寬描述一個推理作家「M」，和交往5年的女友「F」在萬聖節為小事大吵一架，結果就此失聯，他也為此踏上尋找女友之路。阿部寬入行多年，卻從不定型某種角色，故事逐步揭開謎團，神秘的氛圍又隱藏許多選角驚喜，包括名編劇宮藤官九郎，鮮少演戲的歌手Chara，扮演女友「F」的女星更是本劇彩蛋，目前全劇已完結熱播中！

10.《孤獨的美食家》第10季

日劇劇名：《孤獨的美食家》

日劇主演：松重豐

日本開播時間：10月8日



《孤獨的美食家》被封為深夜劇名作，改編自久住昌之同名漫畫，從2012年開播至今已經邁入第10季。該劇之所以被封為深夜劇王道作品，主要是因為電視劇拍攝成本低，皆是前往實際存在的餐廳取景，主要演員只有一位，即是擔任10年男主角的松重豐，再加上每集客串店員的演員，松重豐每集大啖美食，讓觀眾垂涎又被畫面療癒，算是獲普遍推薦的入門日劇。

電視劇熱播10年擁有極穩定的收視數字，隨著串流時代來臨，網播量更突破單集百萬佳績。自2017年開始在年底推出跨年特別劇，收視率也創下新高，可說是電視台的黃金招牌之作。

熱門日劇類型五：醫療劇收視常勝軍

11.《PICU 兒童加護病房》

日劇劇名：《PICU 兒童加護病房》

日劇主演：吉澤亮

日本開播時間：10月10日



醫療劇是日劇收視常勝軍！吉澤亮主演的醫療劇《PICU 兒童加護病房》，在富士電視台月9黃金時段播出，以北海道為故事舞台，吉澤亮扮演小兒科醫生「志子田武四郎」，劇情描述年輕熱血的他希望為兒童急重症奉獻一己之力，加入醫院新成立的「PICU」，專門收治重症兒童。

《PICU 兒童加護病房》除了北海道壯闊風景，還有集結一票高顏值年輕演員，包括生田繪梨花飾演男主角青梅竹馬「桃子」，高杉真宙扮演至交好友「矢野悠太」，菅野莉央扮演好友兼PICU同事「河本舞」，木村文乃飾演背負悲傷經歷的急診醫生「綿貫Risa」，安田扮演PICU的負責人「植野元」。每集上演年幼小孩重傷、重症的救助場面，觸動大人觀眾的心，劇組為了保護小朋友，透過CG特效做出逼真的插管場面，讓觀眾驚嘆拍攝科技。

12.《The Travel Nurse》

日劇劇名：《The Travel Nurse》

日劇主演：岡田將生、中井貴一

日本開播時間：10月20日



朝日電視台繼《女醫神Doctor X》之後，又推出全新的醫療劇《The Travel Nurse》。岡田將生扮演美國歸來的傲氣護理師「那須田步」，原本要在日本的醫院大展身手，卻發現共事的前輩護理師「九鬼靜」深藏不露的一面。

《The Travel Nurse》中，中井貴一扮演「九鬼靜」，以腹黑手段為病患爭取公平就醫的權益，間接推動壞心醫生為病患負責，故事劇情罕見從護理師角度出發，陪伴病患熬過抗病過程，有別於醫療劇向來以醫生為主角的方式，兩位男主角強強聯手共同解決許多醫院內發生的大小事件，又上演懲奸除惡的場面，收視率穩定維持在十位數，成為秋季熱劇之一。

熱門日劇類型六：真愛無關性別

13.《糖果色的戀愛反論》

日劇劇名：《糖果色的戀愛反論》

日劇主演：木村慧人、山中柔太朗

日本開播時間：12月15日



《糖果色的戀愛反論》可說未演先轟動。該劇接檔《永遠的昨日》，翻拍自人氣BL漫畫，劇情描述週刊記者「尾上聰」和跟拍攝影師「蕪木元治」個性迥異，卻在共同追訪新聞事件中激盪出感情火花，原作目前已經賣破百萬部。扮演正義記者的是「FANTASTICS from EXILE TRIBE」的木村慧人，扮演不擇手段攝影師的是「M!LK」的山中柔太朗，兩人都擁有偶像高顏值，光是宣布合作真人電視劇，已經成為twitter熱門話題。

熱門日劇類型七：嗑歷史嗑男神

14.《鎌倉殿的13人》

日劇劇名：《鎌倉殿的13人》

日劇主演：小栗旬

日本開播時間：1月9日



日本大河歷史劇一播就是整年，而2022年大作《鎌倉殿的13人》在年底即將進入完結篇，也是日劇迷最佳進場追劇時機。《鎌倉殿的13人》編劇是知名度極高的三谷幸喜，擅長寫喜劇的他，第三度為大河劇擔任編劇，以史書《吾妻鏡》為基礎，描述鎌倉幕府誕生的過程，男神小栗旬投入一整年，扮演男主角「北條義時」，從為家族奔波的小兒子，到後期為了鞏固政權冷血肅殺政敵，演技轉變之大也是看點。

除了小栗旬，還有坂口健太郎、生田斗真、菅田將暉、山本耕史、大泉洋等演技派男神輪番登場，女神級演員包括新垣結衣、宮澤理惠、鈴木京香等人，集結眾多大咖演員傾力合作，也是大河劇才有的排場。

回顧2022年的日劇，仍是推理劇話題最盛的一年，上半年菅田將暉主演的《勿說是推理》，而Disney+2022年引進眾多獨家日劇，成為日劇迷一大追劇坑，以不同題材的劇集，讓觀眾一整年都大飽眼福：

15.《明天，我會成為誰的女友》

日劇劇名：《明天，我會成為誰的女友》

日劇主演：吉川愛、齊藤渚、橫田真悠、箭內夢菜、宇垣美里

日本開播時間：4月13日



改編自漫畫的《明天，我會成為誰的女友》，導演其中一位是執導BL劇《美麗的他》成名的酒井麻衣，由吉川愛、橫田真悠等人共同演出，以「出租女友」為主題，描述女孩們靠出租女友的工作賺錢，各自抱著不同的煩惱，和不同的男人約會，卻難以填滿內心的空虛。《明天，我會成為誰的女友》一共五位女主角，獲讚高度神還原漫畫的角色定位，這部在深夜時段播出的日劇也廣獲劇迷熱烈迴響。

16.《配角人生》

日劇劇名：《配角人生》

日劇主演：仲野太賀、草彅剛、伊藤沙莉

日本開播時間：6月26日



《配角人生》由仲野太賀主演，改編自綠葉演員松尾諭撰寫的自傳型散文，描述沒有外貌條件卻懷著演員夢，因為在自動販賣機下撿到一張機票，從此踏上展開自己的演員之路。

17.《MY FAMILY》

日劇劇名：《MY FAMILY》

日劇主演：二宮和也、多部未華子

日本開播時間：4月10日



二宮和也、多部未華子睽違24年的再度合作出演夫妻！《MY FAMILY》劇情講述由二宮主演遊戲公司社長鳴澤溫人，是一位備受各方讚賞的時代寵兒。有著妻女與富爸爸，看似幸福美滿，就在女兒突然遭綁之後變了樣，營救女兒需要夫妻齊心同力，面對困難重重的考驗，是否能夠完每落幕？

《MY FAMILY》屬於原創劇本，編劇黑岩勉單獨執筆，描述遊戲公司老闆女兒被綁架，散盡家產也要搶救家人，在Disney+上線掀起一陣猜真兇的討論。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】