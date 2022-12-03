仲野太賀《日式風格》舞台劇式拍攝　演員只有一天彩排？｜湯禎兆

我一向支持太賀，由《寬鬆世代又如何》開始，他的神經質風格令人眼前一亮。當然他仍未到所有作品均成杰作的水平，不過觀乎近來參演的《配角人生》及《初戀的惡魔》，可見他已益發受創造人重視。今季日劇又有新搞作，而且難度愈來愈高，就是午夜舞台化日劇《日式風格》，相當有苗頭。

文：湯禎兆｜原題：舞台劇化的電視劇《日式風格》



《日式風格》官方海報

《日式風格》是朝日電視台周六午夜檔的電視劇，今次大玩舞台劇式的拍攝風格。演員全陣先集合一起綵排一天，然後在翌日便直接拍攝，而拍攝時會有觀眾在台下即場觀賞，情況就如入場看舞台劇般，所以拍攝過程也是一鏡直落至完成才停機！每一集最終的幕後花絮，都收錄觀眾在場欣賞及不同藝人在開場前作暖場介紹的片段。

簡言之，也就是沒有ＮＧ的空間可言，所以太賀也直言尤其是首集緊張至臨界點。對一眾演員如市川實日子、柄本明及要潤等而言，場中的溫泉旅館「虹之屋」的大堂，既作為舞台也是演技大爆發的最佳場景。

日劇《求婚大作戰》至今仍是經典。（網上圖片）

如此藝高人膽大的構成，關鍵人物當然是編劇——是的，今次背後的主腦，正是我一向偏愛的金子茂樹。或許大部分觀眾認識他，也是因為《求婚大作戰》（０７）的爆紅，不過我最深愛的其實是《世上最艱難的戀愛》（１６），那肯定是大野智及波瑠的人生代表作。無論如何，不襲常規都是值得支持的嘗試。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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