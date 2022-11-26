《靈媒偵探城塚翡翠》早早揭開兇手謎底　還有什麼看點？｜湯禎兆

看《靈媒偵探・城塚翡翠》的動力在於清原果耶，１８年在Netflix的《翱翔於天際的夜鷹》交換靈魂的角色，令人留下深刻印象。今次她飾演靈媒少女城塚翡翠，可以目睹死者死前那瞬間的畫面，但降靈後再醒來又不自知之前的訊息，於是與瀨戶康史飾演的推理作家香月史郎組成拍檔，一起去追查不同的命案，為死者申冤。

文：湯禎兆｜原題：《靈媒偵探・城塚翡翠》的神探幻象



《靈媒偵探・城塚翡翠》官方宣傳圖

驟眼一看，以上的設定幾近是《神探》中劉青雲角色的切割版——「神」的通靈元素由城塚承擔；而「探」的能力則由香月發揮，令到虛與實之間好像得到較佳的平衡。

《神探》（官方劇照）

不過一切都是引人入局的幌子，嚴格而言《靈媒偵探・城塚翡翠》經營的是預敘的趣味，即在先張揚誰是兇手的情況下（因為城塚翡翠透過通靈已知謎底，如第二集《水鏡莊的殺人》），再透過重組線索去「證明」通靈的訊息——因後者非可驗證也沒有法律基礎，從而構成兩端互動的趣味。

當然，劇集最大的焦點，自然在於第五集大結局的完全推翻前設，細節不再說明以免奪去大家的觀劇趣味。只是當中自圓其說的部分，其實與上述章法大同小異，也即是在設定兇手謎底後，再一次把所有線索如拚圖後翻亂，然後重來一次以帶出另一重解讀的可能性，於是《靈媒偵探・城塚翡翠》便得以在短短的篇幅中，帶來兩種敘述手法下異曲同工的旨趣來。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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