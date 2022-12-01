世界盃︱日本柴崎岳女星妻真野惠里菜小風波　一原因籲傳媒勿拍照

遠赴卡塔爾支持日本隊的世界盃太太團星光熠熠，不少日本球星的另一半都是藝人，其中柴崎岳妻子、曾演出大熱日劇《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）的女星真野惠里菜，在看台為日本隊打氣的身影成為日媒焦點之一。

該女星在照片被刊登後，以「不安」為由撰文籲傳媒勿刊登照片，與另一轉載見報照片的長友佑都藝人妻子平愛梨反應大不同。



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日本今晚深夜3時對西班牙的最後一場E組賽事背水一戰，賽前場外的日本太太團引起了話題。

柴崎岳妻子真野惠里菜上仗偕家人朋友入場為丈夫打氣，雖然丈夫柴崎岳未有獲派上陣，穿上日本隊波衫、亮麗的真野惠里菜仍謀殺記者不少菲林。

柴崎岳妻子真野惠里菜是「早安家族」前成員，近年參演多套電視劇包括《逃避雖可恥但有用》中飾演田中安惠一角。（Instagram）

日本世界盃太太團的報道刊登後，因身旁的家人樣子都被公開，真野在社交平台撰文籲傳媒勿刊登照片。她在twitter小心翼翼指雖然與事務所商談後，交由事務所處理，但覺得有些部分還沒法掌握，因此決定透過社交媒體作出呼籲。

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真野惠里菜與家人到場支持日本隊，成為日媒鏡頭焦點之一。（twitter圖片）

真野惠里菜指明白作為藝人是不可避免，但刊登的照片上還有其家人和觀眾，希望傳媒諒解，「我與家人是一心到現場支持球隊，因不知什麼時候會被拍而刊登出來，不想讓他們感到不安，故希望傳媒能夠體諒。」她續表示只想專心為球隊打氣：「現在只衷心祈求日本能取得勝利。」

在真野發文後，有傳媒也把照片立即「下架」，她其後撰文感謝體諒，並指小風波已結束，「好！話題告一段落，感謝大家的留言和支持，接下來要全力為日本隊打氣！」

長友佑都藝人妻子平愛梨對於小孩被拍到，反應大不同。（Instagram截圖）

長友佑都妻：與小孩的回憶

然而同樣有名的長友佑都太太平愛梨，則似乎毫不介意與3名小孩被拍到，更開玩笑指因此不能隨便在公眾場合「教仔」。

與丈夫一樣染了紅髮的她，在Instagram上載了被傳媒拍到的照片，寫道：「世界盃真的很厲害，很多記者拿着長鏡頭，記者們也為我們拍了很多相片，真的很感動。太好了，沒有被拍下罵孩子的一刻。」平愛梨更在文中標記「#與小孩的回憶」，似乎很高興能在世界盃上被拍照留下紀念。

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