蔡康永IG疑暗串汪小菲全家被陸網「出征」　微博1動作被指力撐大S

蔡康永過去曾與小S一同主持《康熙來了》，與大S私下也有好交情。近日大S與汪小菲離婚後風波不斷，蔡康永近日發文則被懷疑是在暗諷汪小菲，日前卻傳出蔡康永微博全部清空，甚至取消關注所有帳號，外界瘋傳這是在無聲力挺好友。



【圖輯】點圖放大看蔡康永疑似暗串汪小菲的IG post👇👇👇

+ 3

蔡康永上個月25日在IG分享一段文字，內容中寫道：「『你怎麼能這麼自私』、『怎麼能這麼忘恩負義』⋯⋯原來這些也都是「能力」啊」，但卻被外界解讀成是在暗諷汪小菲一家人，留言區則被許多大陸網友攻佔砲轟。此外，還有大陸網友拿出過去蔡康永發出的幾篇內容，直指內容與大S有關。

【相關圖輯】大S重婚？中國知名律師發千字文解畫 鬧爆汪小菲：出軌的人是你（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

事實上，蔡康永從9月開始就在IG接連PO出一系列「有些話 我一直替你收著」語錄，最近曾提到「愛錢，也算是一種愛，但通常是單戀。」、「戀床者的小心思」、「如果可以從上面看迷宮，就不會一直在迷宮裡面鬼打牆。如果可以從上面看自己，就不會一直在自己裡面鬼打牆。」被網友懷疑與大S有關。

【相關圖輯】點圖放大重溫「汪小菲疑似偷食」的照片👇👇👇

+ 11

前天有網友突然發現，蔡康永的微博被清空，裡面已無照片、發文，就連關注的帳號也全都消失，只留下4個預設的小幫手官方帳號。此舉被許多網友解讀成無聲力撐大S好友，此事件更登上微博熱搜榜。

【相關圖輯】汪小菲養起大S全家？匯款證據揭年付4049萬台幣 鬧具俊曄窩囊廢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

【相關圖輯】點圖放大看「大S發聲明列出6點回應張蘭汪小菲」👇👇👇

+ 3

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

延伸閱讀：

不只梧桐妹性感 賈靜雯小女兒波妞長大了！小淑女裝扮超迷人

廖科溢和秦綾謙談8天就結婚 背後卻甩了交往1年的女友

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】