大S徐熙媛離婚協議書大解構 汪小菲賣畫還500萬台幣惹洗錢疑雲？
撰文：聯合新聞網
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汪小菲日前遭大S公開親筆借據，竟曬出二人離婚協議書反擊。未料上面公開了大S的銀行帳號等個人資料，反而讓自己可能觸法。台灣律師李怡貞分享執業心得，感嘆：「聽說，協議書個資全面公開，唉，有刑責的，該不會之後要搞到被通緝吧。公開這個協議，真的是略輸一籌。」
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李律師分析汪小菲公開的離婚協議書，據第（一）項文意上看起來，「確實大S若是再婚或是同居後，汪小菲就毋需負擔水電費、稅金、司機薪資、管理費。」所以她認為汪小菲含扣水電合理，不過這只是相對小條的一項。「據（四）房貸的部分不管大S有沒有再婚，就是要付。」這才是汪小菲必須付的「大帳」。
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李律師也說，當年她真的有家事案件辦離婚辦到節外生枝把當事人通緝的經驗，「從這個協議書看起來雙方當初是有考慮到大S確實有可能再婚，只是愛新覺羅汪覺得現實不可能。」而從條款四當中的用字提及「聲明及保證」，李律師直言：「大S如果理解還願意放這種字眼真的是人很好。」
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現在汪小菲除了可能觸法，還有違反兩岸匯兌法規的可能，疑似靠賣畫換得500萬還給大S借他的錢。有網友詢問李律師此舉是否涉及洗錢，李律師風趣回覆：「你知道得太多了，所以我最後才說他公開其實略輸一籌。」
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