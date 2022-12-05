大S拒再啞忍張蘭全因一關鍵　稱汪小菲「愛新覺羅汪」原來有段故

張蘭連日來不停在直播中攻擊大S全家人，包括徐媽媽、具俊曄無所不罵。具俊曄日前出手反擊，捍衛大S清白。如今大S接力出手，一口氣公開自己貸款買樓的明細，和汪小菲的親筆借據，狠狠撕破豪門假面。



【圖輯】大S為何拒再啞忍張蘭汪小菲？（點圖放大了解👇👇👇）

+ 7

大S原本堅持夫妻離婚不出惡言，但張蘭母子所作所為連大陸網民都看不下去。張蘭為了直播賣酸辣粉更是無所不用其極，故意叫賣綠茶、滷蛋、兔頭（禿頭）、床褥、軟飯，暗指大S不忠在先，極盡羞辱之能事。近日更指大S把家人的電表遷到自己名下，才導致電費高達9萬多元（台幣、下同），並「加碼」爆料S媽（黃春梅）過去是「坐檯的」，甚至自行公開孫兒照片。

【相關圖輯】點圖放大看「大S發聲明列出6點回應張蘭汪小菲」👇👇👇

+ 3

由於張蘭已經明顯是人身攻擊，家人受辱踩到了大S的底線。大S先出示銀行往來的明細，當中金額高達2億多元。她寫下：「兩套房皆為本人貸款購置，愛新覺羅汪挑好，我買單。心疼聲嘶力竭買酸辣粉的被兒坑。」她沒有具體寫下姓名，但言下之意就是並未靠汪小菲付房貸，懷疑張蘭是被兒子的單方面說法蒙在鼓裡。

【相關圖輯】大S再婚超幸福！夫妻首合體露面「全程眼神充滿愛」網：嫁對人了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

「愛新覺羅汪」是網民揶揄汪小菲自稱是滿清皇族後代的說法，大S連前夫的姓名都不願提，直接挪用網民幫他取的綽號。她隨後繼續公開汪小菲親筆借據，汪小菲白紙黑字寫下：「本人汪小菲向徐熙媛一共借款2600萬元，2000萬用於酒店投資，600萬用來周轉律師費。於2018年底全部還清，特立此據。」

【相關圖輯】張蘭列10點稱大S勒索汪小菲「恐嚇訊息我都留著」結婚疑另有目的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

大S冷回：「這借據為愛新覺羅汪親筆寫下，事隔至今只還了500萬元，嫁入豪門真是穩賠，現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟。」而這也證實聯合報獨家報導汪小菲早就向大S請求金援，若非張蘭欺人太甚，大S也不會將這些證據公諸於世。

【相關圖輯】汪小菲爆粗喪鬧大S全家 揭小S濫用藥物、妹夫婚內出軌「好多P」（點圖放大重溫汪小菲鬧了前妻什麼👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

慟！范瑋琪痛失2至親 74歲父失足撞頭過世

女星鬆口吐異國婚姻辛酸 自曝罹憂鬱症：吵到差點離婚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】