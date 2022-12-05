大S重婚？中國知名律師發千字文解畫　鬧爆汪小菲：出軌的人是你

大S(徐熙媛)和前夫汪小菲因金錢糾葛，衝突再度浮上檯面，大S出示汪小菲的借據，汪小菲則曬出大S的購物清單，雙方爭執不下，一名大陸律師提出5點精闢見解，直指汪小菲在婚姻存續期間消費大S的明星光環還借錢不還，離了婚自己簽下的協議卻又翻臉不認帳，認為大S根本是吃了大虧，此篇文也釣出大S本人親自回應：「明白、清醒、文明、教化！人人都該讀！」



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該名大陸律師鄧高靜在微博發長文分析大汪到底誰佔理，她認為，汪小菲當初以大S之名開了「S HOTEL」，正是為了利用大S的明星效益，大S也出錢助汪小菲一臂之力，出了名又出了錢，到現在錢沒按時還，酒店未來收益也不歸大S，都這麼虧本了，還要被全網罵是心機綠茶。

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而兩人簽定的離婚協議書，承諾給得不少，但履行的時候就各種理由不付，在鄧高靜眼裡看來就是在畫大餅，且離婚協議書寫的是如果大S再婚，汪小菲就不用再支付房子的費用，不過家人的撫養費還是要照付，現在汪小菲拒絕支付撫養費，反而轉移話題說自己不想付電費，誤導大眾以為大S追討的是電費，讓網民攻擊大S。

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接下來張蘭在直播間指大S涉及重婚，鄧高靜解釋，只要台灣法院的調解書確定解除兩人的婚姻關係，大陸司法也是認可的，無須再到大陸民政局辦理離婚手續，無論是大陸或台灣法律，大S都不會構成重婚罪，張蘭刻意模糊焦點，讓網友都忘了出軌的其實是汪小菲，並不是大S。

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至於汪小菲指大S刷他的卡鉅額消費，鄧高靜指出，除了協議書有註明大S有權刷汪小菲的卡之外，汪小菲的刷卡紀錄和他列出的大S購物清單根本無法對應，且還有刷卡失敗的訊息，但汪小菲刻意引導大眾誤以為大S買的這些都是刷他的卡，讓大S遭到網暴。最後，協議書裡再婚與不再婚適用哪些條款明明都寫得清清楚楚，張蘭卻一再強調大S承諾過不再婚，彷彿大S簽的守寡協定而非離婚協定，讓鄧高靜忍不住反串嘲諷：「真是遇到老實人了。」

鄧高靜律師全文：

欠錢不還的才是真大爺。欠錢不還的還被全網追捧。借幾千萬給他讓他寫個借條都能被全網罵。

以你之名開酒店，是為了用你的明星效益，然後再向你借錢投資酒店，是為了用你的錢投資酒店，錢和名你都出了，但酒店的股份裡沒有你的份，離婚時酒店相關的資產和未來收益也不歸你，借給他投資酒店的錢也沒按時還回來，就這樣你還要被全網罵心機罵綠茶，被他罵不要臉，好像欠錢不還的人是你不是他。

那個離婚調解書也一樣，給你畫了個大餅，從協議上看承諾給的不少，但到履行協議的時候就各種理由不付，你依法起訴維權，然後你就被他罵被他媽媽罵被全網罵，好像欠錢不付的人是你不是他。

那個離婚調解書，是在法院主持下，雙方及雙方律師在場的情形下簽署的，自雙方簽字時起就具備法律效力，和法院判決書具有同等法律效力，裡邊也寫清楚了如果你再婚或者與男友同居，他不再支付房子裡的電費，他要付的是孩子的撫養費和孩子相關的費用，他拒絕按協議約定支付孩子撫養費，你向法院申請強制執行，要求他支付孩子的撫養費，結果他在網上說不想付電費，引導輿論認為你是在追討電費，引導輿論網爆你，他媽媽還利用攻擊你直播賣貨撈快錢，還說你才是心機女你才是綠茶，好像欠錢不付的人是你不是他。

你在臺灣法院起訴離婚，法院以調解書的方式確定雙方解除婚姻關係，然後你在臺灣再婚完全合法，臺灣法院調解書確定的雙方解除婚姻關係，大陸司法也是認可的，即便沒在大陸法院申請司法認可，也不影響你們已經解除婚姻關係的事實，有法院調解書確定雙方解除婚姻關係的前提下，不在大陸民政部門領離婚證更不妨礙你們已經解除婚姻關係的事實，就像在大陸離婚，法院判決或調解離婚的，也無需再去民政部門登記離婚，法院判決書或調解書就是離婚證明，無論是依據大陸法律還是臺灣法律，你都不會構成重婚罪。但是，他媽媽還在直播間說你涉嫌重婚罪，引導網友對你進行犯罪攻擊，像是婚內出軌的人是你不是他。

離婚調解書裡寫清楚了你有權刷那張信用卡維持你的消費習慣，而且這個條款沒有再婚限制，那個信用卡刷卡記錄和你購買的服飾首飾的金額也並沒有一一對應，但是他把信用卡刷卡記錄和你購買服飾首飾的記錄一起發出來，引導輿論認為你買的服飾首飾都是刷那張信用卡，再次升級對你的網爆，像是把信用卡停了（刷卡失敗）不讓對方依法院調解書刷卡的人是你不是他。

離婚調解書裡，對於哪些條款適用再婚限制，哪些條款不適用再婚限制，都寫得清清楚楚，但是他媽媽卻一直在直播間說你承諾過不再婚，像是你簽的不是離婚協定是守寡協定。

婚姻關係存續期間消費你的明星效益，問你借錢，婚內出軌，離婚調解書給你畫大餅，離婚後引導網友對你一家進行網爆，你真是遇到老實人了。



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