理科太太推「心理諮商筆記」課程遭質疑砲轟　她發長文這樣回應

現在YouTuber界不少人會販售線上課程，主題內容不太一樣，像是理科太太就推出了「理科太太的諮商筆記」，售價1,799元，已有2千多人訂購，賺進400多萬元。



不過有不少網友質疑，她本身不具有心理諮商證照，怎可幫人諮商，隨後理科太太發文回應「我只想說酸民惦惦啦！」。

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理科太太推出課程被不少網友質疑砲轟，讓她忍不住做出回應澄清「有些酸民在我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人」，「自己沒有常識就不要誤導別人，什麼叫做“看起來不太像只是單純的經驗分享"」，她強調「我分享的是我在諮商室裡的學習，從我自己的生命經驗結合心理師教我的技巧來處理感情，親子和事業的問題」、「不是、也不可能替任何人諮商」，也提到推出這樣的課程原因是希望「心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，我努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商」、「希望大家能跟我一樣自我覺察，擁抱情緒」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】