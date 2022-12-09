雞排妹拍賣封奶寫真25套性感衣物　網民瘋搶丁字褲炒至1.5萬台幣

台灣女星「雞排妹」鄭家純早前驚喜宣布結婚，嫁給日籍醫生老公Akira，而今年推出10週年紀念寫真書的她，同時也宣布封奶退出寫真界，如今她更準備將當時拍攝穿的衣服都出售，短短一天的時間，其中一件蕾絲丁字褲已被喊價到1.5萬（台幣、下同）。



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鄭家純日前推出紀念寫真書《純熟》，在裡頭大秀傲人身材，更透露其中有露點照，滿滿福利創造驚人銷量。而日前她就在社交平台分享，拍賣的寫真書服裝共計25套，預計到12月20日為止都將一直接受出價，得標金額不扣除成本，會全數捐到慈善機構。

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消息才剛曝光，立刻引起網友討論，甚至有人希望衣服「應該不要洗過」，但鄭家純也在文中強調，除了其中一件黑色浴袍之外，其它衣服依照材質的不同，皆已經過手洗或專門人士乾洗。

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實際查看拍賣網站，短短一天的時間，已有4件破萬，包括「粉色蕾絲內衣褲套組」與「雪白蕾絲丁字褲」並列第一，目前價位已到1.5萬，另外也有幾套內衣褲被喊到1萬、1.25萬。

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