汪小菲確診「工作團隊集體躺平」剩媽媽張蘭一人堅持患病直播帶貨

張蘭近來確診新冠肺炎仍每天持續直播帶貨，甚至已經病到躺在床上還是不忘工作，兒子汪小菲還送花慰問，結果沒想到汪小菲也透露自己確診了，現在發燒，全身酸痛。



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汪小菲13日凌晨開直播透露自己確診，只見他躺在床上聲音沙啞虛弱表示已經是陽性的第四天，發燒、頭痛又全身肌肉酸痛，起初還以為是流感，本來想與團隊連線討論工作，結果發現大家都躺下了，只能樂觀表示，有時候休息一下，也沒什麼壞處，等痊癒後會再帶給大家好吃的產品。

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