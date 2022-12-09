大S碌汪小菲信用卡「200多萬3次沒過」張蘭鬧蠢：動動腦子就過了

大S（徐熙媛）日前不只點名汪小菲為「愛新覺羅汪」，還公開銀行帳戶明細及借錢給男方的證據，引發社會譁然。對此，張蘭近日不但在直播中「戴黑色頭紗」暗諷大S，還回應了「愛新覺羅汪」的說法。



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在汪小菲日前公開的刷卡明細中，有大陸網友發現大S再婚時所戴的頭紗，疑似是刷他的卡買的。對此，張蘭似乎再也忍無可忍，近日直接在直播中戴上黑色頭紗，她還強調都是自力更生買的。

張蘭接著表示，「我們不偷不搶不刷別人卡」，從沒做過不勞而獲的事，「還不誹謗別人不詆毀別人，刷著別人卡還給人告上法庭，這個蘭姐做不出來啊」，每句話似乎都在針對大S，顯見護兒心切。

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關於「愛新覺羅汪」的說法，張蘭在直播中表示，不懂大S特地提這件事的原因，「這個內涵我不知道什麼意思？能給我解釋一下嗎？他真的就是，真的就是怎麼啦？我們沒偷沒搶，沒拿您的卡亂花錢吧？愛新覺羅汪怎麼了？您想說什麼啊寶寶？」

值得一提的是，張蘭還在直播中主動提到大S當時「刷200多萬（台幣、下同）刷3次沒刷過」的原因，是因為上限金額是200萬，「刷200多萬的不過，妳想想動動腦子啊，妳那麼貪，妳還不懂嗎？妳刷一下沒過，妳降一點，妳這就是貪心，如果妳降一點它就刷過了。」

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