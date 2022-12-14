大S最想嫁的人非具俊曄！理想對象比汪小菲「帥1萬倍」：想狂親他

46歲的女星大S（徐熙媛），去年與前夫汪小菲離婚後，在今年3月宣布，和韓籍舊愛具俊曄結婚，當時消息震撼演藝圈，兩人宛如偶像劇般情節的重逢戲碼，更是為人津津樂道。事實上，有網友找出大S先前曾錄製大陸實境秀節目時，透露其實最想嫁的人是他，而且也是外國人，而這個人就是日本男神木村拓哉。



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先前大陸實境秀節目《我們是真正的朋友》中，大S、小S、范曉萱、柳翰雅4人當時一起同遊緬甸，其中范曉萱誘騙大家到當地一間餐廳用餐，但事實上，這間餐廳其實是木村拓哉選的。不過木村因故無法前來，於是透過影片現身，和4人打招呼，眾人又驚又喜。

木村拓哉除了錄製影片外，還送上一張親筆簽名，上面寫著「Have a great time」，大S看了整個感動到眼淚止不住，緊緊地抱著木村簽名卡片。

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當下大S收下偶像的祝福卡片，並笑說自己從14歲開始就很喜歡木村拓哉，「如果木村來到現場，第一件事我就會衝過去抱住他，用無尾熊的方式夾在他身上不放開，然後趁機一直狂親他，狂親他。我爲了他學日語、去日本發展，就是受了他的影響」。

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由於當時大S和汪小菲還未離婚，小S趁機問她，「妳覺得木村拓哉比較帥？還是汪小菲帥？」結果大S毫不遲疑地回答，「我覺得木村拓哉比汪小菲帥1萬倍！」但她也解釋，自己愛上木村拓哉的時間遠比汪小菲早得多，而且她也欣賞木村那種「嚴以律己」的個性，「我常常激勵自己更加努力去成爲一個更好的人，他是我永遠的榜樣！」

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