性感網紅著連身裙「心口一條線」呃盡like　身份竟是初代網絡女神

台灣網紅張香香因為無名小站的10大美女爆紅，其憑著甜美的臉蛋及傲人的身材，擄獲了不少粉絲的心，IG更是擁有70萬的追蹤人氣。對此，經常透過社交平台分享日常生活的張香香，也於近日曬出一系列的性感辣照，照片也在曝光之後，吸引網友按讚討論。



網紅張香香於本月11號時，透過IG分享3張自拍照，透過她曝光的照片可以見到，她身穿一件細肩帶咖啡色的連色洋裝，且胸前僅用兩塊布料遮住，使其渾圓的雙峰頓時一覽無遺。然而，照片也在曝光之後，吸引超過4萬名的網友前往按讚。

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此外，許多網友也在看過張香香的照片之後，前往該篇貼文底下留言，除了有網友留言提及，張香香的身材不僅很姣好也很火辣，同時也有不少網友指出，張香香能夠駕馭照片中的這身服裝實在是太扯了，紛紛稱讚其這組自拍照實在令人辣到眼睛睜不開。

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