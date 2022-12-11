高雄市議員黃捷成功連任　分享12張美照仙氣外露　網民：女神無誤

高雄市議員黃捷成功連任，在鳳山區獲得第一高票共2萬7744票，也是高雄市議員第一高票。而她在選舉期間推出的「捷伴同行」桌曆，在選舉結束後已下架，她日前在Facebook分享桌曆中12張美照，「取景都是在我們鳳山美好的角落，在此跟大家分享」。



黃捷在選舉期間製作個人桌曆小物，挑選了鳳山多個地方拍攝，把鳳山最美的一面呈現給大家。選舉結束後，該桌曆小物已經下架，不過黃捷8日在Facebook分享12張桌曆內的美照，並表示「今年的選舉小物2023捷伴同行桌曆，已經隨著選舉結束下架了～不過裡面的照片取景都是在我們鳳山美好的角落，在此跟大家分享，大家認得出是哪裡嗎？」

黃捷在Facebook上分享了她在選舉期間所推出的桌曆照片。

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黃捷該篇發文，吸引超過1.2萬人按讚，網友看到後紛紛留言「鄰家女孩的月曆超想要」、「美到快閃瞎我的眼睛了」、「滿滿的少女心」、「原來是仙氣外漏啊」、「太美了啦！」、「人漂亮，風景也跟著美麗起來」。

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