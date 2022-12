60歲楊紫瓊登《TIME》封面成2022年度人物　有望贏明年奧斯卡影后

現年60歲的武打女星楊紫瓊 (Michelle) ,繼早前獲《TIME》選為2022年全球百大影響力人物之一後,近日更獲選為《TIME》2022年度人物,登上最近一期雜誌封面,成亞裔女星第一人,可說是華人之光!Michelle也有於她的IG post了有關的封面照,以及轉載部分內容,並以英文留言表示:「I am blessed 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 (我很幸運) 。」

Michelle早年成功打入荷李活市場,今年她憑藉主演的電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)創出佳績,電影全球票房突破1億美元,亦令她再次人氣爆升,演技大獲好評,甚至被不少影評人視為明年奧斯卡影后熱門人選之一。Michelle在今次的封面訪問中談到有機角逐奧斯卡影后殊榮,坦言:「I’ve thought about it (我有諗過)。」她續說:「 And not just me — I feel like my full Asian community has thought about it. They come up to me and they say, ‘You’re doing it for us.’ (而且不只是我,我感到我的整個亞洲人社會都有諗過,他們過來找我並說「你是為我們做的」)。」

楊紫瓊登上了《TIME》今期封面。(IG圖片)

《TIME》介紹Michelle指她是多年來一直是亞洲主要的影星,是香港動作電影黃金時代的巨人,主演過無數經典電影作品並贏得了名聲。Michelle於1997年上映的占士邦電影《明日帝國》中首次在荷里活登場,隨後又在《臥虎藏龍》、《我的超豪男友》和《尚氣與十環幫傳奇》等主要電影中擔演重要角色並取得了成功。她今年在獨立電影《奇異女俠玩救宇宙》擔演女主角更令她首次成為荷里活的頭號人物,這正是她一直等待的時刻,不少人更都認為她有機會贏得明年奧斯卡獎項。

楊紫瓊主演的這套電影有機會為她贏得奧斯卡獎項。(網上圖片)

